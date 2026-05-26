Monopattini senza casco e targa | a Milano oltre 300 violazioni in una settimana di controlli

A Milano, nella prima settimana dall’applicazione delle nuove norme sui monopattini, sono state contestate oltre 300 violazioni dalla polizia locale. Le infrazioni riguardano principalmente l’assenza di casco e di targa sui veicoli. Le autorità hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle regole, che prevedono l’obbligo di targa e l’uso del casco. Non sono stati segnalati altri tipi di infrazioni o sanzioni correlate.

Oltre 300 le violazioni contestate dalla polizia locale a Milano nella prima settimana di entrata in vigore delle nuove regole per i monopattini (obbligati, ora, ad avere la targa).Senza casco e senza targaNello specifico i vigili hanno controllato quasi mezzo migliaio di mezzi (454 per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monopattini senza targhe: piovono multe per i trasgressori!

Notizie e thread social correlati

Monopattini, raffiche di multe a Milano e Sesto. Tanti senza casco e targa ma anche in dueDa sabato scorso, la Polizia locale di Milano ha intensificato i controlli sui monopattini, verificando il rispetto delle normative in vigore.

Monopattini a Firenze: quindici multe in un giorno. Conducenti senza targa o senza cascoI controlli della polizia municipale di Firenze lo scorso 18 maggio hanno portato a quindici sanzioni legate all’uso dei monopattini elettrici.

Temi più discussi: Monopattini elettrici, con le nuove regole pioggia di multe a Roma e Milano: ecco perché; Da nord a sud, prime multe per chi circola in monopattino senza targa; Targa obbligatoria sui monopattini, stangata a Milano: decine di multe (tra 100 e 400 euro) in un giorno; I monopattini e i nuovi obblighi: quasi nessuno s’è messo in regola.

Monopattini senza casco e targa: a Milano oltre 300 violazioni in una settimana di controlliNello specifico i vigili hanno controllato quasi mezzo migliaio di mezzi (454 per la precisione), dal 18 al 25 maggio. Hanno riscontrato 324 violazioni: 180 persone circolavano senza il casco, diventa ... milanotoday.it

A Milano oltre 300 multe ai monopattini in una settimana. Contestato soprattutto il mancato utilizzo del casco e l'assenza di targa #ANSAmotori #ANSA x.com

Targa obbligatoria sui monopattini, stangata a Milano: decine di multe (tra 100 e 400 euro) in un giorno reddit

In monopattino senza casco, in due o senza targa: ecco le infrazioni più frequenti a Roma e MilanoGuida senza casco, circolazione in due o contromano sul marciapiede, mancata esposizione della targa. Oggi, martedì 19 maggio, a tre giorni dall'entrata in vigore del decreto del ministero dei Traspor ... adnkronos.com