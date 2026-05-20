Da sabato scorso, la Polizia locale di Milano ha intensificato i controlli sui monopattini, verificando il rispetto delle normative in vigore. Durante le operazioni, sono state elevate numerose multe a causa di infrazioni come mancanza di casco e targa, oltre a casi di veicoli condotti da due persone contemporaneamente. Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle aree più frequentate della città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Milano, 20 maggio 2026 - Senza casco, targa e magari in due: proseguono i controlli della Polizia locale di Milano sui monopattini, tenuti da sabato scorso a circolare con la targa. MONOPATTINI Dopo le 27 contestazioni fatte domenica, all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove regole, e le 70 di lunedì, ieri i ghisa hanno fatto altre 62 sanzioni. Le tipologie di infrazione. In 32 casi si tratta di utenti che circolavano senza casco, diventato obbligatorio per tutti già un anno e mezzo fa; ventotto erano privi di targa; uno viaggiava con un passeggero a bordo. A Sesto San Giovanni raffica di multe. Controlli anche a Sesto San Giovanni,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monopattini, raffiche di multe a Milano e Sesto. Tanti senza casco e targa ma anche in due

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