Monopattini condivisi controlli contro il parcheggio selvaggio | 14.063 sanzioni su un totale 300.456 noleggi

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 17 maggio è entrata in vigore una nuova normativa che richiede l’installazione di targhini su monopattini condivisi. Da allora, sono state emesse oltre 14.000 sanzioni su circa 300.000 noleggi complessivi. La normativa mira a regolamentare il corretto utilizzo dei monopattini in sharing, affrontando i problemi legati al parcheggio selvaggio e alla sicurezza urbana.

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Con l’entrata in vigore, domenica 17 maggio, della nuova normativa nazionale che prevede l’obbligo dei cosiddetti targhini per i monopattini, anche condivisi o in sharing, si ripropone il tema del loro corretto utilizzo in relazione all’ordine pubblico, sicurezza e decoro urbano. Le biciclette. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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