Monopattini condivisi controlli contro il parcheggio selvaggio | 14.063 sanzioni su un totale 300.456 noleggi

Domenica 17 maggio è entrata in vigore una nuova normativa che richiede l’installazione di targhini su monopattini condivisi. Da allora, sono state emesse oltre 14.000 sanzioni su circa 300.000 noleggi complessivi. La normativa mira a regolamentare il corretto utilizzo dei monopattini in sharing, affrontando i problemi legati al parcheggio selvaggio e alla sicurezza urbana.

Con l’entrata in vigore, domenica 17 maggio, della nuova normativa nazionale che prevede l’obbligo dei cosiddetti targhini per i monopattini, anche condivisi o in sharing, si ripropone il tema del loro corretto utilizzo in relazione all’ordine pubblico, sicurezza e decoro urbano. Le biciclette. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riposto, giro di vite contro il parcheggio selvaggio nell’area mercatale: 35 sanzioniA Riposto, le autorità hanno intensificato i controlli contro il parcheggio non autorizzato nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi...

Monopattini elettrici, scattano i controlli su targhe e caschi: in pochi giorni già 42 sanzioniIn pochi giorni sono state elevate 42 sanzioni per monopattini elettrici, principalmente per mancato uso del casco e assenza di targa.

Temi più discussi: Monopattini e bike sharing: Più controlli e regole contro la sosta selvaggia; Monopattini elettrici, scattano i controlli su targhe e caschi: in pochi giorni già 42 sanzioni; Proseguono i controlli sui monopattini a Milano: staccate 62 multe in un giorno; Controlli su targa monopattini, a Foggia 12 sanzioni in un giorno.

Monopattini senza casco e targa: a Milano oltre 300 violazioni in una settimana di controlliNello specifico i vigili hanno controllato quasi mezzo migliaio di mezzi (454 per la precisione), dal 18 al 25 maggio. Hanno riscontrato 324 violazioni: 180 persone circolavano senza il casco, diventa ... milanotoday.it

Monopattini e bike sharing: Più controlli e regole contro la sosta selvaggiaDopo le prime 57 multe elevate dalla polizia locale in cinque giorni, interrogazione al sindaco. Nel mirino il nuovo affidamento quadriennale a RideMovi, la gestione dello spazio pubblico e l’abbandon ... vicenzatoday.it