Riposto giro di vite contro il parcheggio selvaggio nell’area mercatale | 35 sanzioni

A Riposto, le autorità hanno intensificato i controlli contro il parcheggio non autorizzato nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella, con 35 sanzioni elevate finora. L’intervento mira a regolamentare la sosta e garantire un miglior utilizzo dello spazio pubblico in quella zona. La polizia locale ha proseguito con verifiche e controlli per scoraggiare comportamenti irregolari durante le attività di mercato.