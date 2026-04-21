Riposto giro di vite contro il parcheggio selvaggio nell’area mercatale | 35 sanzioni
A Riposto, le autorità hanno intensificato i controlli contro il parcheggio non autorizzato nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella, con 35 sanzioni elevate finora. L’intervento mira a regolamentare la sosta e garantire un miglior utilizzo dello spazio pubblico in quella zona. La polizia locale ha proseguito con verifiche e controlli per scoraggiare comportamenti irregolari durante le attività di mercato.
Prosegue l’azione di contrasto al parcheggio selvaggio nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella. Anche questa mattina l’area è stata presidiata dagli agenti della Polizia Locale, impegnati in un’attività mirata di controllo della viabilità e di verifica del rispetto delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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