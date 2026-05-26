La delegazione iraniana è arrivata a Tijuana, in Messico, dopo il rifiuto degli Stati Uniti di accoglierla. La FIFA ha organizzato il trasferimento e ha coinvolto il governo messicano per permettere l'accesso alla base. La decisione statunitense ha impedito all’Iran di entrare nel territorio americano, costringendo la squadra a trovare una sistemazione alternativa. La delegazione iraniana si trova ora in Messico, lontano dagli Stati Uniti, in attesa di ulteriori sviluppi.

? Domande chiave Perché gli Stati Uniti hanno rifiutato l'accoglienza della delegazione iraniana? Come ha fatto la FIFA a coinvolgere il governo messicano? Quali ostacoli burocratici hanno spinto la squadra verso Tijuana? Chi gestirà la sicurezza degli atleti al confine con la California??? In Breve Mehdi Taj coordina il trasferimento per evitare ostacoli ai visti e sanzioni USA. La base a Tijuana serve per i voli della compagnia Iran Air. Tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto inizi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale, il Messico accoglie l’Iran: base a Tijuana dopo il no USA

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