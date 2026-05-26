Roma, 26 mag. (Adnkronos) - A poco più di due settimane dal calcio d'inizio della World Cup 2026, ne è stato rivelato l'inno: Dai Dai, di Shakira e Burna Boy, un brano che con ritmo ed energia racconta un Mondiale all'insegna dell'intrattenimento e della socialità. Una colonna sonora pensata per trasformarsi in un coro globale tra stadi, social network e piattaforme streaming. Gli esperti Sisal hanno analizzato il testo di questa hit annunciata, provando a chiedersi: “sarà profetica? You are about to reach the glory: il Mondiale dei record. Una frase che potrebbe essere più che evocativa: per Sisal sono molti i record che potrebbero essere battuti durante la competizione più estesa di sempre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiale 2026, l'inno 'Dai Dai' e i pronostici degli analisti Sisal

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Qualificazioni Mondiali 2026: i pronostici delle semifinali!

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Temi più discussi: Mondiali 2026, Shakira pubblica il videoclip dell'inno Dai Dai con Burna Boy; Il giorno in cui l'Italia non si è qualificata ai Mondiali ero sconvolta. Il dolore mi ha reso più saggia: Shakira lancia il nuovo inno Dai dai; Shakira, Dai Dai è la canzone dei Mondiali (con citazione per Maldini): Il dolore più grande? La fine della mia famiglia con Piqué. Sconvolta dalla vostra eliminazione; Il sogno dell'Italia ripescata ai Mondiali sfuma, incontro decisivo tra Fifa e Iran a Istanbul.

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Lunedì Senza Pensieri, 25 Maggio 2026 reddit