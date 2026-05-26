mondadori store apre una nuova libreria nel centro storico di caserta

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 18:00 si terrà l’inaugurazione di un nuovo Mondadori Store nel centro storico di Caserta. La libreria si estende su 160 metri quadrati e offre uno spazio dedicato a libri, eventi e attività culturali. La struttura sarà aperta al pubblico e ospiterà iniziative legate alla lettura e all’intrattenimento. La data e l’orario dell’apertura sono stati comunicati dall’azienda.