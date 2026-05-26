Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Caserta
Giovedì 28 maggio alle 18:00 si terrà l’inaugurazione di un nuovo Mondadori Store nel centro storico di Caserta. La libreria si estende su 160 metri quadrati e offre uno spazio dedicato a libri, eventi e attività culturali. La struttura sarà aperta al pubblico e ospiterà iniziative legate alla lettura e all’intrattenimento. La data e l’orario dell’apertura sono stati comunicati dall’azienda.
Giovedì 28 maggio alle 18:00 l’inaugurazione del nuovo Mondadori Bookstore: 160 metri quadrati dedicati a libri, cultura, eventi e intrattenimento. Una nuova libreria Mondadori Store apre nel cuore del centro storico di Caserta. L’inaugurazione del nuovo Mondadori Bookstore è prevista per giovedì 28 maggio alle ore 18:00, con un appuntamento aperto al pubblico. Il nuovo punto vendita nasce come spazio interamente dedicato ai libri, alla cultura e all’intrattenimento. Con una superficie di 160 metri quadrati e un layout moderno, la libreria punta a offrire ai lettori un’esperienza accogliente e immersiva, grazie a un catalogo di oltre 8.000 titoli tra narrativa, saggistica, grandi classici, best seller, libri internazionali e proposte per tutte le età. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Epstein il Grande Accusatore | Il Grande Risveglio Podcast
Notizie e thread social correlati
Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storicoMondadori Store ha aperto un nuovo negozio nel centro di Empoli, situato in via Cosimo Ridolfi 116.
Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani, sabato 18 aprile, si terrà l’inaugurazione di una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni.
Temi più discussi: Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Caserta - Napoli Village - Quotidiano di; La ciurma di One Piece sbarca a Milano con un pop-up store in Piazza Duomo; One Piece: in arrivo il Pop-Up Store a Milano, nella libreria Mondadori Duomo; One Piece, in arrivo il pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano.
Questa settimana @MondadoriStore, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita completamente dedicato ai libri e all’intrattenimento nel centro storico di Caserta (CE). Scopri di più: gruppomondadori.it/media/news-com… x.com
A Milano apre un nuovo Mondadori Bookstore, in Corso Buenos Aires (si tratta della 13esima libreria in città per il Gruppo, e della 56esima in Lombardia, considerando che due terzi dei punti vendita sono in franchising). Il nuovo negozio, pensato per un pub facebook
One Piece invade Milano: pop-up store alla Mondadori DuomoLa ciurma di One Piece approda nel cuore di Milano. Dal 26 maggio all’8 giugno, la libreria Mondadori Duomo ospiterà un pop-up store ... tvserial.it
Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storicoEMPOLIMondadori Store ha inaugurato un nuovo punto vendita a Empoli. Si trova in via Cosimo Ridolfi 116, nel centro storico cittadino. Si estende su una superficie di circa 150 metri quadrati con un ... lanazione.it