Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Caserta

Da puntomagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 18:00 si terrà l’inaugurazione di un nuovo Mondadori Store nel centro storico di Caserta. La libreria si estende su 160 metri quadrati e offre uno spazio dedicato a libri, eventi e attività culturali. La struttura sarà aperta al pubblico e ospiterà iniziative legate alla lettura e all’intrattenimento. La data e l’orario dell’apertura sono stati comunicati dall’azienda.

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Giovedì 28 maggio alle 18:00 l’inaugurazione del nuovo Mondadori Bookstore: 160 metri quadrati dedicati a libri, cultura, eventi e intrattenimento. Una nuova libreria Mondadori Store apre nel cuore del centro storico di Caserta. L’inaugurazione del nuovo Mondadori Bookstore è prevista per giovedì 28 maggio alle ore 18:00, con un appuntamento aperto al pubblico. Il nuovo punto vendita nasce come spazio interamente dedicato ai libri, alla cultura e all’intrattenimento. Con una superficie di 160 metri quadrati e un layout moderno, la libreria punta a offrire ai lettori un’esperienza accogliente e immersiva, grazie a un catalogo di oltre 8.000 titoli tra narrativa, saggistica, grandi classici, best seller, libri internazionali e proposte per tutte le età. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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