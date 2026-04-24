mondadori store apre una nuova libreria nel centro storico

Mondadori Store ha aperto un nuovo negozio nel centro di Empoli, situato in via Cosimo Ridolfi 116. L'inaugurazione si è svolta di recente, ampliando così la presenza del marchio nella zona centrale della città. La libreria si trova in una posizione strategica nel cuore storico di Empoli, pronta ad accogliere i clienti.

EMPOLI Mondadori Store ha inaugurato un nuovo punto vendita a Empoli. Si trova in via Cosimo Ridolfi 116, nel centro storico cittadino. Si estende su una superficie di circa 150 metri quadrati con un catalogo di oltre 15.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia, locali e internazionali, e un’offerta di prodotti e servizi in grado di garantire un’esperienza innovativa e coinvolgente a un numero sempre più ampio di appassionati di lettura e intrattenimento. "Credo che ci sia sempre una buona ragione per aprire una libreria e non si tratta soltanto di offrire uno spazio comodo dove acquistare un...🔗 Leggi su Lanazione.it

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