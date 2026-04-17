Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni

Domani, sabato 18 aprile, si terrà l’inaugurazione di una nuova libreria nel centro storico di Maddaloni. Il punto vendita appartiene alla rete Mondadori Store, la più grande in Italia, e si trova all’interno di un edificio ottocentesco. La libreria offre uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento, ampliando così l’offerta culturale della zona. L’apertura è prevista nel pomeriggio, con un’area dedicata ai clienti.

Domani, sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di Maddaloni, uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento inserito all’interno di un palazzo ottocentesco.L’inaugurazione - che avrà luogo alle ore.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Mondadori Store apre una nuova libreria alle porte del centro storico di Benevento Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Mondadori Store apre una nuova libreria a BeneventoTempo di lettura: 2 minutiSabato 31 gennaio Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mondadori Store lancia un pop up interamente dedicato al romance; Mondadori Store: nella libreria Mondadori Duomo di Milano, il primo My New Romance Pop Up Store dedicato a uno dei generi letterari più amati del momento; Mondadori Store porta il romance in centro a Milano; 5 romance che ti entreranno sotto la pelle (e non se ne andranno più). Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di Maddaloni (CE), ... napolivillage.com San Giorgio a Cremano, apre la libreria Mondadori StoreMondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, apre domani - giovedì 6 giugno ore 18.00 - a San Giorgio a Cremano (NA) un nuovo punto vendita dedicato al mondo dei libri, della cultura ... ilmattino.it Mondadori Store facebook