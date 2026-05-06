Università l’allarme degli esperti | matricole sempre meno preparate ai test d’ingresso

Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso ha pubblicato i dati relativi alle prove di ingresso per l’anno accademico attuale. Secondo quanto riportato, sempre meno matricole risultano adeguatamente preparate ai test d’ingresso. La diffusione di queste cifre ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti del settore, che evidenziano un calo generale delle competenze tra i candidati. La situazione ha portato a un dibattito sulle modalità di preparazione e selezione degli studenti.

Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) ha diffuso i dati relativi alle prove di ingresso per l’anno accademico in corso. L’osservatorio, che gestisce i TOLC per decine di atenei italiani, restituisce un quadro preoccupante. I punteggi medi conseguiti dalle matricole sono in calo costante negli ultimi tre anni, senza distinzione tra le diverse aree disciplinari. Come fa notare il portale Skuola.net, il trend rilevato dal CISIA si allinea con un’altra tendenza emersa dall’INVALSI. Nell’ultimo triennio è aumentata in modo significativo la cosiddetta “dispersione implicita”: studenti che giungono al quinto anno delle superiori con competenze reali molto al di sotto degli obiettivi fissati dal ministero.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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