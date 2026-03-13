Gli esperti hanno segnalato un crescente allarme tra i giovani riguardo alle diete consigliate dall’intelligenza artificiale, evidenziando potenziali rischi di malnutrizione. In questo contesto, si sottolinea l’importanza di rivolgersi sempre a professionisti del settore alimentare anziché affidarsi a soluzioni automatiche o fai-da-te. La questione riguarda chi utilizza strumenti digitali per impostare regimi alimentari senza consultare esperti.

Quando si tratta di alimentazione e dieta, gli esperti raccomandano da sempre di affidarsi a professionisti e non limitarsi al fai-da-te: seguire indicazioni specifiche a seconda dei casi, infatti, è importante. Ma da qualche tempo aumenta il numero di persone che si affidano all’ intelligenza artificiale per mettere a punto una dieta “personalizzata”. Il risultato che ora arriva l’allarme: in troppi casi i piani alimentari non sono equilibrati, prevedono un apporto calorico insufficiente e spesso a subirne le conseguenze sono giovani che rischiano persino la malnutrizione. Aumentano le diete messe a punto dall’AI. Il ricorso all’intelligenza artificiale sta aumentando in ogni campo e anche la nutrizione ha visto una sempre maggiore presenza di AI. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allarme diete con l’AI tra i giovani, per gli esperti rischi di malnutrizione

