Modric al bivio | addio al Milan o permanenza? L’arrivo di Iraola può cambiare tutto

Il centrocampista croato si trova a un punto di svolta: potrebbe lasciare il club o restare. La decisione dipende anche dall’arrivo del nuovo allenatore, che ha sostituito l’ex tecnico esonerato. La squadra ha appena cambiato guida tecnica, e questa novità potrebbe influenzare le scelte sul suo futuro. La trattativa tra le parti rimane aperta, con l’incertezza che ancora prevale sulla permanenza o la partenza del giocatore.

Modric al bivio: addio al Milan o permanenza? L’arrivo di Iraola dopo l’esonero di Allegri può cambiare tutto per il futuro del croato. Il futuro di Luka Modric rischia di diventare uno dei temi più delicati della nuova estate del Milan. Con l’addio di Massimiliano Allegri e il possibile arrivo di Andoni Iraola, il progetto tecnico rossonero potrebbe cambiare in modo profondo, aprendo inevitabilmente una riflessione sul ruolo del centrocampista croato. La domanda, a questo punto, è centrale: ha ancora senso puntare su Modric oppure sarebbe più logico separarsi? Da una parte, trattenere un campione del suo livello significherebbe conservare leadership, esperienza e mentalità vincente in uno spogliatoio che, nell’ultima stagione, ha mostrato fragilità evidenti soprattutto nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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