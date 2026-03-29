Rinnovo Modric il croato e il Milan al bivio finale | Allegri spinge per la permanenza ma c’è un’incognita!

Il futuro di Luka Modric, centrocampista croato del Milan, resta un argomento di grande attenzione tra i tifosi e la dirigenza. Il club e l'allenatore si sono confrontati sulla possibilità di un rinnovo contrattuale, con il tecnico che ha espresso la volontà di mantenere il calciatore in rosa. Tuttavia, al momento non sono stati definiti accordi ufficiali e alcune variabili potrebbero influenzare la decisione finale.