Dopo l’addio ufficiale di Antonio Conte, il quotidiano La Gazzetta dello Sport segnala il nome di Andoni Iraola come possibile nuovo allenatore del Napoli. La società sta valutando questa opzione, considerata una scelta rischiosa o una mossa strategica. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il nome dell’allenatore spagnolo circola con insistenza tra le possibili alternative. La decisione finale non è stata comunicata pubblicamente.

? In Sintesi Dopo l’ufficialità dell’addio di Antonio Conte, il quotidiano La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su Andoni Iraola come possibile nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico basco, classe 1982, lascerà il Bournemouth a fine stagione dopo aver centrato una storica qualificazione in Europa League. Considerato uno dei maestri del pressing alto e delle transizioni veloci (con il suo collaudato 4-2-3-1 ), Iraola rappresenterebbe una rivoluzione filosofica totale rispetto al pragmatismo di Conte. Attualmente, il tecnico è corteggiato da mezza Premier League: il Crystal Palace è in pole position, ma resta viva l’ipotesi Liverpool. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Iraola-Napoli, il colpo che può cambiare tutto: grande scelta o scommessa?

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