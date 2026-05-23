La fragilità dell’adolescenza al tempo dei social | Serve tutelare la salute mentale

Gli adolescenti sono esposti ai rischi legati all’uso dei social media, che possono influenzare la salute mentale. La discussione riguarda la necessità di proteggere i giovani da effetti negativi come ansia, depressione e isolamento. Le tecnologie offrono opportunità di connessione, ma anche sfide legate alla pressione sociale e all’autostima. Le autorità e le scuole stanno valutando misure per promuovere un uso più consapevole e sicuro dei social tra i giovani.

Bergamo. Giovani e nuove tecnologie: un rapporto complesso. Da una parte, strumenti che permettono di informarsi e restare connessi con il mondo; dall’altra, il rischio di chiudersi in una dimensione sempre più ristretta, sviluppando forme di dipendenza con conseguenze profonde sul benessere psicologico. Di questo si è discusso nella mattinata di sabato 23 maggio, nella sala Galmozzi di via Tasso, dove tre voci autorevoli si sono confrontate per analizzare un tema tanto attuale quanto delicato nell’ultimo appuntamento, in ordine di tempo, del Circolo Matteotti. A portare il proprio contributo sono stati Stefano Vicari, professore ordinario... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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