La procura ha richiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, coinvolto nell’incidente con un’auto sulla folla. Il fascicolo è ora nelle mani degli esperti. La richiesta arriva dopo l’arresto dell’uomo, che si trova in custodia. La perizia dovrà chiarire eventuali alterazioni mentali al momento dell’evento. La vittima dell’incidente è stata ricoverata in ospedale con ferite lievi. La vicenda è sotto indagine.

Modena, 26 maggio 2026 – La procura ha chiesto la perizia psichiatrica (il fascicolo è nelle mani del procuratore capo Masini e del sostituto Bombana) per Salim El Koudri dopo che, lo scorso martedì, era stata disposta dal Gip, in sede di convalida del fermo la valutazione dello stato psichico del 31enne responsabile della terrificante strage del 16 maggio. La procura di Modena ha evidentemente ritenuto importante accelerare sugli accertamenti 'sanitari' dell'indagato. La difesa, avvocato Fausto Gianelli, annuncia soddisfazione per la decisione della procura ritenendo opportuno e necessario sottoporre il proprio assistito (non per sottrarlo alle proprie responsabilità - sottolinea) a perizia a fronte dei documentati e assidui accessi, in passato, al Csm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto sulla folla, la Procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri

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