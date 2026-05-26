I pubblici ministeri hanno richiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, arrestato dopo l’attacco a Modena dieci giorni fa. El Koudri si trova in carcere con l’accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver guidato l’auto a folle velocità nel centro cittadino, tentando di investire più persone. L’avvocato dell’indagato ha commentato che l’accertamento potrebbe essere utile per chiarire la posizione del suo assistito.

Salim El Koudri si trova attualmente recluso con l’accusa di strage e lesioni aggravate per l’attentato di 10 giorni fa a Modena, quando ha guidato la sua auto a folle velocità per le vie del centro, cercando di colpire il maggior numero di persone possibili. Al momento il terrorismo è stato escluso, anche se sono in corso indagini per verificare se nei suoi numerosi device ci siano elementi che possano far pensare a una radicalizzazione da parte del’uomo. E forse qualcosa è anche già stata trovata, anche se non è stato finora accertato il collegamento con quanto accaduto sabato. Nel frattempo, la Procura di Modena ha chiesto per lui una perizia psichiatrica, che Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, “accoglie con favore e soddisfazione”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, i pm chiedono perizia psichiatrica per El Koudri. L’avvocato: “Accertamento utile”

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Non so chi stia peggio: gli imbrattacarte di Repubblica che continuano imperterriti a usare la foto sbagliata, o quelli che gridano al complotto sostenendo che sia una scelta deliberata per far apparire bianco il responsabile dei fatti di Modena. x.com