Modena l' avvocato di El Koudri | Non è terrorismo ma crisi psichiatrica | Aveva abbandonato l' Islam

A pochi giorni dall'incidente che ha causato feriti gravi a Modena, l'avvocato di Salim El Koudri ha dichiarato che il suo assistito non avrebbe agito per motivi terroristici, ma sarebbe affetto da una crisi psichiatrica. L'avvocato ha anche riferito che El Koudri aveva abbandonato l'Islam prima dell'episodio. La vicenda ha suscitato particolare attenzione, mentre le indagini continuano a chiarire la dinamica e le motivazioni dell'accaduto.

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A pochi giorni di distanza dall'investimento che ha provocato il ferimento, anche grave, di diverse persone a Modena parla Fausto Gianelli, l'avvocato di Salim El Koudri, il presunto responsabile del fatto. Il legale del giovane ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e ha poi fatto una puntualizzazione sul contenuto delle e-mail che El Koudri avrebbe inviato nel 2021 all'università di Modena. "Fanno pensare a una radicalizzazione, all'epoca frequentava ancora la moschea, poi la abbandona. Ultimamente abbandona la fede, la famiglia si lamenta dell'abbandono della fede", precisa l'avvocato facendo intendere che quanto avvenuto non sia riconducibile a credenze religiose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, l'avvocato di El Koudri: "Non è terrorismo ma crisi psichiatrica" | "Aveva abbandonato l'Islam" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, il legale di El Koudri: “Non è terrorismo ma grave crisi psichiatrica”“Temo che ciò che racconta serva ancora a poco per chiarire davvero cosa sia accaduto”. Modena, l'avvocato di El Koudri: "Perizia psichiatrica? Aspettiamo un attimo"A pochi giorni di distanza dall'investimento che ha provocato il ferimento, anche grave, di diverse persone a Modena parla Fausto Gianelli,... L’ #avvocato di #Salim #ElKoudri dopo l'incontro in #carcere a #Modena: Non capisce la gravità del suo gesto, chiede la #Bibbia e di vedere un #prete x.com Modena, il padre di El Koudri: Vorrei chiedere scusa ma non trovo le parole. Mi vergognoVorrei chiedere scusa, ma per la gravità di quel che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste, né in arabo né in italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna. Son ... tpi.it Come organizzare e inviare chat WhatsApp all’avvocato per essere chiari e mirati? reddit Modena, l’avvocato di Salim El Koudri: non è lucido, chiederò la perizia psichiatricaIl 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, ha scelto il silenzio davanti ai magistrati. Nessun segno di radicalizzazione, ma l'attenzione è sul suo percorso psichiatrico interrotto ... italiaoggi.it