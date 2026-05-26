Una ragazza di 17 anni ha lanciato una molotov durante un episodio di gelosia, ferendo una donna maggiorenne. L’ordigno è stato realizzato dalla minorenne, ma non sono stati forniti dettagli sul metodo di fabbricazione. La vittima è stata bloccata immediatamente dopo da un testimone o da un’altra persona presente. La minorenne è stata arrestata e condotta in caserma, mentre la donna ferita è stata medicata in ospedale.

? Domande chiave Come ha fatto una diciassettenne a fabbricare un ordigno simile?. Chi ha aiutato la vittima a bloccare la minorenne subito dopo?. Perché l'accusa include il reato di detenzione di armi da guerra?. Cosa mostrano i filmati delle telecamere sulla dinamica del lancio?.? In Breve Lunedì 25 maggio l'aggressione è avvenuta in una zona periferica di Modena.. La miccia dell'ordigno ha causato lievi ustioni superficiali alla vittima maggiorenne.. La Polizia di Stato esamina le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza locali.. La minorenne rischia l'accusa di detenzione di armi da guerra per la molotov.. Una diciassettenne è stata arrestata a Modena dopo aver lanciato un ordigno artigianale contro una giovane maggiorenne nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, in una zona periferica della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, 17enne lancia una molotov per gelosia: ferita una maggiorenne

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