Accelerazionismo riti satanici e come preparare una molotov | arrestato un altro 17enne radicalizzato

Un altro ragazzo di 17 anni è stato arrestato in seguito alle indagini che hanno coinvolto il caso di Perugia. Secondo le fonti ufficiali, il giovane avrebbe manifestato ideologie legate all'accelerazionismo, e nelle sue attività sarebbero stati trovati riferimenti a riti satanici e alla preparazione di ordigni molotov. Le autorità hanno contestato reati di varia natura, continuando le indagini per chiarire il contesto e le eventuali altre persone coinvolte.

Un altro 17enne arrestato, dopo il caso di Perugia. Ancora contestazioni pesantissime e reati gravi. Propaganda suprematista diffusa sui social, manuali per costruire armi con stampanti 3D, documenti operativi su come colpire e perfino su come eludere le indagini dopo un’aggressione sono alcuni elementi dell’indagine della polizia che ha portato all’arresto di un ragazzino residente a Sant’Egidio alla Vibrata ( Teramo ), ora collocato in comunità su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Il provvedimento, eseguito dalla Digos di Teramo insieme a quella dell’Aquila, arriva al termine di mesi di accertamenti coordinati dalla procura per i Minorenni guidata da David Mancini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accelerazionismo, riti satanici e come preparare una molotov: arrestato un altro 17enne radicalizzato Orrore, 5 cani decapitati: 3 sono cuccioli. Vendetta o riti satanici?Ancona, 8 febbraio 2026 – Un ritrovamento macabro, di una ferocia inaudita, in una zona piuttosto isolata ma comunque molto frequentata da chi fa... «Intorno a Epstein l’ombra di riti satanici e violenze sui bimbi»Marcello Foa, questi Epstein files sono davvero una questione seria? Oppure oltre al clamore che si è sviluppato sul Web c’è poco? «Gli Epstein files...