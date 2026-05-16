A Modena, un'auto ha travolto la folla con grande rapidità, provocando diverse persone ferite. Una donna coinvolta nell'incidente ha perso entrambe le gambe. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La scena si è svolta in un'area molto frequentata, e sul luogo sono arrivati anche i soccorritori con le ambulanze. La premier ha seguito gli sviluppi dell'incidente, senza fornire al momento dettagli ufficiali.

Sono diverse le persone ferite dall'impatto con l'auto che a Modena si è scagliata sulla folla a gran velocità. Quattro versano in condizioni "gravi" e uno di loro, una donna che è "stata presa in pieno", ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. A riferirlo è stato il sindaco, Massimo Mezzetti. Impegnata all'Europe Gulf Forum a Navarino, in Grecia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con massima attenzione quanto accaduto assieme al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che ha avuto anche un colloquio col vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Prego per la salute di tutti i feriti. Alcuni di loro purtroppo sono in gravi condizioni - ha detto la Farnesina - Per fortuna l'autore di questa violenta e brutale aggressione è stato fermato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, una donna ferita ha perso le gambe. Meloni segue gli sviluppi

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