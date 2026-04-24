Il Piano comunale di gestione del verde pubblico sotto la lente di tecnici e professionisti
Giovedì 23 aprile si è svolto un convegno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dedicato al Piano di gestione del verde pubblico di Piacenza. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, ha coinvolto tecnici e professionisti del settore. Durante l’incontro sono stati analizzati aspetti legati alla pianificazione e alla manutenzione degli spazi verdi cittadini.
Focus sul Piano di gestione del verde pubblico di Piacenza, nella mattinata di giovedì 23 aprile all'Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie al convegno promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali il cui presidente, Giancarlo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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