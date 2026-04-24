Il Piano comunale di gestione del verde pubblico sotto la lente di tecnici e professionisti

Giovedì 23 aprile si è svolto un convegno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dedicato al Piano di gestione del verde pubblico di Piacenza. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, ha coinvolto tecnici e professionisti del settore. Durante l’incontro sono stati analizzati aspetti legati alla pianificazione e alla manutenzione degli spazi verdi cittadini.