Olimpiadi Milano-Cortina la Corte dei conti apre un' istruttoria sui fondi | Spese sotto la lente

La procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia ha avviato un'istruttoria sui fondi e le spese relative alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. L'indagine riguarda specificamente alcuni fondi allocati e le spese sostenute dalla Fondazione Milano-Cortina. L'attenzione è rivolta alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie legate all'evento. La procedura è ancora in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Il procuratore Evangelista annuncia l'istruttoria sui fondi dei Giochi 2026: tutto dipenderà dalla decisione della Consulta sulla natura della Fondazione La procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia ha aperto un'istruttoria legata ad alcuni fondi e spese per i Giochi olimpici invernali 2026 e della Fondazione Milano-Cortina. Lo fa sapere il procuratore Paolo Evangelista in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. La decisione della Corte costituzionale attesa per maggio sulla natura pubblica o privata dell'ente, anticipa, potrebbe comunque avere riflessi sull'indagine.