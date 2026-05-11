Duecento alunni ai nastri di partenza della Saetta frentana per la prima volta il premio velocità speciale
Oltre 200 studenti si preparano a partecipare alla sesta edizione di “Saetta frentana”, una gara podistica dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Per la prima volta, sarà assegnato anche il premio “velocità speciale”. La competizione coinvolge nove istituti comprensivi e 18 plessi scolastici della zona, con tutte le iscrizioni già effettuate e i preparativi finalizzati per l’evento.
Oltre 200 alunni iscritti, provenienti da nove istituti comprensivi e 18 plessi scolastici del territorio: tutto pronto per la sesta edizione di “Saetta frentana”, la manifestazione podistica riservata agli alunni e alunne delle scuole secondarie di primo grado del territorio di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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