Duecento alunni ai nastri di partenza della Saetta frentana per la prima volta il premio velocità speciale

Oltre 200 studenti si preparano a partecipare alla sesta edizione di “Saetta frentana”, una gara podistica dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Per la prima volta, sarà assegnato anche il premio “velocità speciale”. La competizione coinvolge nove istituti comprensivi e 18 plessi scolastici della zona, con tutte le iscrizioni già effettuate e i preparativi finalizzati per l’evento.

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