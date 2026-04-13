Nel ricordo di Livatino Saetta e padre Gioacchino Canicattì si prepara al Giovaninfesta | ecco il programma
A Canicattì, il primo maggio, si terrà il tradizionale evento “Giovaninfesta”, con oltre mille giovani previsti provenienti da 194 parrocchie dell’Agrigentino. La manifestazione si svolge nel ricordo di figure come Livatino, Saetta e padre Gioacchino. Dopo aver partecipato a Lampedusa, la carovana si prepara a raggiungere la cittadina, offrendo un momento di incontro e condivisione per i giovani della zona.
Dopo Lampedusa, la carovana del “Giovaninfesta” si prepara a sbarcare a Canicattì dove il primo maggio sono attesi oltre un migliaio di ragazzi provenienti dalle 194 parrocchie dell’Agrigentino. Il programma del tradizionale appuntamento dell’arcidiocesi è stato illustrato in mattinata nella sala.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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