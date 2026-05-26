Mobilità docenti e ATA deroghe e vincoli | fari puntati su assegnazione provvisoria Cosa succederà? QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 27 maggio alle 15 | 00

Il 27 maggio alle 15:00 si terrà un question time con Cavallini di Anief, in diretta, dedicato alle assegnazioni provvisorie e alle deroghe per la mobilità di docenti e personale ATA. Prima della pubblicazione dei movimenti prevista per il 29 maggio, si discute sulla trattativa in corso per il contratto integrativo che regola le modalità di assegnazione e i vincoli applicabili.

In attesa della pubblicazione dei movimenti per il personale docente (prevista per il 29 maggio), l’attenzione è rivolta alla trattativa per il contratto integrativo per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. A che punto siamo? Cosa si può prevedere per deroghe e vincoli? Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande dei lettori, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per mercoledì 27 maggio alle 15:00. In collegamento Stefano Cavallini, rappresentante sindacale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti e ATA, deroghe e vincoli: fari puntati su assegnazione provvisoria. Cosa succederà

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