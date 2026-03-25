Tutorial mobilità docenti e ATA vincoli deroghe e non solo | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 25 marzo alle 17 | 00

È stato aperto il periodo per la presentazione delle domande di mobilità per docenti e personale ATA. Viene organizzato un question time con un esperto mercoledì 25 marzo alle 17.00, durante il quale si discuteranno i vincoli, le deroghe e altri aspetti rilevanti. L’evento si svolge in diretta e mira a fornire chiarimenti sui passaggi necessari per le procedure di mobilità.

È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Per gli insegnanti c'è tempo fino al 2 aprile, mentre, per gli ATA, la scadenza è fissata per il 13 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial mobilità docenti e ATA, vincoli, deroghe e non solo: a cosa fare attenzione

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