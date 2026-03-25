Tutorial mobilità docenti e ATA vincoli deroghe e non solo | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Mercoledì 25 marzo alle 17 | 30

È iniziato il periodo dedicato all'invio delle domande per la mobilità del personale docente e ATA. Mercoledì 25 marzo alle 17:30 si terrà un question time con il rappresentante della Cisl Scuola, durante il quale si parlerà di vincoli, deroghe e altri aspetti rilevanti legati a questa procedura. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta.

È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Per gli insegnanti c'è tempo fino al 2 aprile, mentre, per gli ATA, la scadenza è fissata per il 13 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial mobilità docenti e ATA, vincoli, deroghe e non solo: a cosa fare attenzione

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Contratto scuola e la dichiarazione di I. Barbacci (Cisl-scuola). Perplessità e le responsabilità dei docenti Leggi qui: https://www.vocedellascuola.it/contratto-scuola-e-la-dichiarazione-di-i-barbacci-cisl-scuola-perplessita-e-le-responsabilita-dei-docenti - facebook.com facebook