Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Taranto Nuoro Messina e Palermo

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli esiti della domanda di mobilità ATA per il 202627 saranno pubblicati il 12 giugno dagli Uffici Scolastici. Sono disponibili i posti in provincia, con aggiornamenti recenti per Taranto, Nuoro, Messina e Palermo.

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Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. Tra cui: Bozza informativa... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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