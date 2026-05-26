Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Palermo

Il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Gli Uffici Scolastici hanno comunicato che, in quella data, saranno disponibili i risultati suddivisi per provincia. La pubblicazione riguarda i posti disponibili e le assegnazioni relative alla mobilità del personale ATA. La comunicazione riguarda anche Palermo, aggiornando le informazioni precedenti.

Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. Tra cui: Bozza informativa... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, tutte le risposte sulla presentazione dellistanza

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