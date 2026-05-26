Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno AGGIORNATO con Nuoro Messina e Palermo

Notizia in breve

Il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità ATA per il 202627. Sono stati aggiornati i dati relativi alle province di Nuoro, Messina e Palermo. Le pubblicazioni riguardano i posti disponibili per ogni provincia, con dettagli sulle assegnazioni e le assegnazioni provvisorie. La pubblicazione avviene attraverso gli Uffici Scolastici, che renderanno noti i risultati ufficiali.