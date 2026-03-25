Mkhitaryan tegola per l’Inter | l’armeno salta la Roma

L’attaccante armeno dell’Inter non parteciperà alla partita contro la Roma a causa di un infortunio. La squadra nerazzurra ha iniziato gli allenamenti al centro sportivo di Appiano Gentile, con molte assenze dovute agli impegni internazionali dei giocatori. La presenza di Mkhitaryan è stata esclusa dalla lista dei convocati per questa giornata.

Mkhitaryan. L’ Inter riaccende i motori al centro sportivo di Appiano Gentile, dando il via a una sessione di allenamenti condizionata dalle assenze internazionali. Sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu, il gruppo nerazzurro riprenderà l’attività con una formazione d’emergenza, composta da una decina di giovani promesse provenienti dalla Primavera e dall’Under 23. Questa integrazione si è resa necessaria per mantenere alta l’intensità del lavoro tattico, in attesa che i titolari rientrino dagli impegni con le rispettive selezioni nazionali per preparare le prossime sfide di campionato. Le notizie più rilevanti arrivano però dall’infermeria, con aggiornamenti contrastanti sulle condizioni dei leader del centrocampo e dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Inter, tegola Mkhitaryan: il centrocampista salterà la Roma

Infortunio Mkhitaryan: problemi per l’armeno dopo Inter Atalanta. Le sue condizioni e cosa filtra da Appiano GentileMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Infortunio Mkhitaryan: problemi per l’armeno dopo Inter Atalanta.

Approfondimenti e contenuti su Mkhitaryan tegola per l'Inter l'armeno...

Temi più discussi: Inter, risentimento al bicipite femorale per Mkhitaryan: i tempi di recupero; FLASH| Inter col fiato sospeso: tegola Mkhitaryan in vista della Fiorentina; Inter, tegola Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare; TRIBUNA.COM * SERIE A: FLASH| INTER COL FIATO SOSPESO: TEGOLA MKHITARYAN IN VISTA DELLA FIORENTINA.

Inter, tegola Mkhitaryan: quante partite saltaL'infortunio di Mikhitaryan preoccupa molto in casa Inter. Le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate ... calciomercatonews.com

Inter, risentimento al bicipite femorale per Mkhitaryan: Roma a rischioTegola per Chivu. Mkhitaryan ha riportato un problema muscolare, Roma a rischio: i tempi di recupero dell'armeno ... siamolaroma.it

CdS - #Inter-Roma, non solo Lautaro: anche Mkhitaryan al lavoro per esserci x.com

NEWS - Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni, Mancini, Soulé, Odgaard, Pobega, Basic, Gila… Lukaku, cosa filtra! https://shorturl.at/JaZx7 - facebook.com facebook