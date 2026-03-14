Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter si prepara a rispondere sul campo e punta a recuperare punti in campionato. Il tecnico ha avviato trattative con la società per un possibile rinnovo di contratto, mentre il club lavora per rafforzare il progetto sportivo. La squadra si concentra sulla ripresa e sul mantenimento della stabilità in vista delle prossime sfide.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Llorente sicuro: «Vlahovic? A me piace tantissimo, ha tanta cattiveria. È un giocatore che ha tanti gol. La Juve sta migliorando nel gioco» Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo?

Articoli correlati

Leggi anche: Allegri Milan, avanti insieme: Cardinale punta sul tecnico per costruire il futuro! Dall’opzione per il rinnovo al progetto

Chivu Inter, avanti insieme: pronto il rinnovo per il tecnico! Tutti i dettagli della possibile intesadi Redazione Inter News 24Chivu Inter, nonostante l’eliminazione dalla Champions League i nerazzurri sono pronti a rinnovare il contratto del tecnico...

Inter-Juventus 3-2 Cristian Chivu in conferenza stampa post partita | Serie A derby d'Italia

Contenuti utili per approfondire Chivu Inter

Temi più discussi: Chivu: Potevamo fare meglio, serve continuare a marciare; Passaggi, contrasti e verticalità: ecco perché Marotta e Chivu vogliono Koné all'Inter; Chivu verso Milan-Inter: Thuram ha la febbre, ma Calhanoglu è a disposizione. Avanti con le nostre convinzioni; Estupiñán dal 1? minuto? Chivu lancia la coppia Bonny-Esposito: le probabili di Milan-Inter.

Inter, futuro già scritto per Chivu: la società non ha dubbi sul suo futuroSembra essere ormai già definito il futuro all'Inter di Cristian Chivu. La società nerazzurro ha deciso cosa fare con il tecnico rumeno. spaziointer.it

Scudetto decisivo per il rinnovo di Chivu? La decisione dell'Inter e le chance di rinnovoInter e Chivu, avanti insieme. Club e allenatore sulla stessa pagina in vista del 2026/27, con un piano che va oltre l'estate e premia il lavoro del tecnico fin qui. La voglia di conquistare scudetto ... msn.com

La #primapagina della Gazzetta di oggi L'INTER VOTA CHIVU x.com

Inter-Atalanta: dubbi di formazione per Cristian Chivu Dopo il colpo rimediato al derby, Alessandro Bastoni partirà dalla panchina ma difficilmente entrerà in campo Dovrebbe rientrare Denzel Dumfries dal primo minuto, ma il maltempo e il poco minutaggi - facebook.com facebook