Dopo quasi 20 anni, Mister Margini lascia l’Olimpia Regium. Durante il suo percorso ha ricoperto vari ruoli, tra cui quelli di giocatore e dirigente. La decisione di interrompere il rapporto con la società è stata comunicata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della separazione o su eventuali future destinazioni professionali. La società ringrazia Margini per il contributo dato nel corso degli anni.

Dopo quasi 20 anni, dove ha ricoperto più ruoli tra cui quelli di giocatore a dirigente, mister Cristian Margini saluta l’Olimpia Regium. Il tecnico ha firmato dalla panchina tutti i successi recenti della società cittadina, su tutti la promozione in A2 Elite conquistata due stagioni or sono, l’accoppiata Serie B e Coppa Italia 202223 o la storica qualificazione ai playoff di qualche settimana fa nell’annata da matricola. "Ho imparato che se una passione diventa una ossessione si possono raggiungere obiettivi che ti vergognavi anche solo a raccontare. Grazie a tutti" è il messaggio di saluto alla società. Traguardo storico per l’ Under 17, che vola alle final four scudetto del campionato Under 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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