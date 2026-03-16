Nel corso di recenti incontri, è emerso un rapporto tra una leader europea e l'ex presidente degli Stati Uniti, caratterizzato da una comunicazione che sembra favorire il loro legame a discapito dell’Italia. Le interviste e le dichiarazioni rivelano una dinamica in cui le rispettive posizioni vengono condivise senza coinvolgere direttamente il governo italiano. La relazione si svolge in un contesto di scambio di opinioni che non include rappresentanti italiani.

di Rosamaria Fumarola Esiste un momento nel quale il riconoscimento dell’altro mette in discussione tutto ciò che si è. Succede quando si è ritenuto di adottare una strategia che garantisse la vittoria attraverso un assoluto asservimento all’altro. Persino nelle dinamiche dei rapporti esclusivamente privati e che, per questa loro natura, non producono conseguenze che riguardano la sfera pubblica, una simile scelta è fallimentare e porta alla rottura della relazione. Le ragioni che sottendono all’adozione di una strategia tanto perdente non vanno lette però con occhio garantista, perché rivelano sempre il tentativo di fare il meglio per sé e per la propria conservazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e Trump, un’alleanza a senso unico che lascia l’Italia ai margini

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