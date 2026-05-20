calcio sammarinese mister andy selva lascia il cosmos

Il tecnico del team sammarinese ha annunciato le sue dimissioni dopo un breve periodo alla guida della squadra. La società ha deciso di cambiare la guida tecnica e ha avviato un processo di riorganizzazione che coinvolge anche gli aspetti dirigenziali. La decisione di cambiare allenatore arriva in un momento di transizione per il club, che sta preparando la rosa e il progetto per la prossima stagione. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a un nuovo assetto sia sul campo che fuori.

Rivoluzione tecnica in casa Cosmos, che nel giro di pochi giorni ridisegna completamente i quadri dirigenziali e di campo per la prossima stagione. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato la separazione da Andy Selva: l’ex bandiera del calcio sammarinese non è più l’allenatore della squadra. Insieme al tecnico, lasciano il club gialloverde anche i suoi vice, Alberto Manca e Alex Gasperoni. La società ha voluto tributare un caloroso ringraziamento a Selva per il prezioso lavoro svolto, l’impegno profuso e i traguardi tagliati, augurandogli il meglio per il futuro personale e professionale. Il ribaltone in panchina arriva a stretto giro di posta dall’altro innesto societario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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