Sarnico il sindaco Vigilio Arcangeli si è dimesso | Una decisione sofferta

Il sindaco di Sarnico, Vigilio Arcangeli, ha annunciato le sue dimissioni attraverso un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. La decisione, definita “sofferta” dallo stesso, è stata comunicata pubblicamente questa sera e ha fatto rapidamente notizia sui siti internet locali dedicati al paese e alla zona del Sebino. Arcangeli ha scelto di rendere nota la scelta senza ulteriori dettagli pubblici.

Sarnico (Brescia) – Il sindaco di Sarnico, Vigilio Arcangeli, si è dimesso con una comunicazione pubblicata questa sera sulla sua pagina Facebook e immediatamente rimbalzata nelle pagine web dedicate al paese e al Sebino Bergamasco e Bresciano. "Cari concittadini e care concittadine mi rivolgo a voi oggi con il cuore colmo di rispetto per questa istituzione e per la fiducia che mi avete dato. Con profonda sofferenza ma con la testa alta annuncio oggi le mie dimissioni dalla carica di Sindaco. Questa scelta non nasce dalla mia stanchezza o dalla mancanza di amore per il nostro paese. Nasce da un atto di grave slealtà politica. Alcuni membri...