C’è una casa in provincia di Varese dove i colori non sono mai casuali. Dove i tessuti raccontano decenni di ricerca. E ogni angolo porta l’impronta di una donna che ha trasformato la bellezza in un linguaggio universale. È la casa-atelier di Rosita Missoni a Sumirago. E per l’ultimo episodio di Illuminate è diventata il set di un ritratto inedito. L’attrice e modella Greta Ferro vi ha trascorso una giornata intera, accolta dalla famiglia, per scoprire il lato più privato di una delle grandi figure della moda e del design italiano nel mondo. Scomparsa un anno fa. Il quarto e ultimo appuntamento della docu-serie di Rai Cultura va in onda stasera in tv in seconda serata su Rai3. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La docuserie Rai "Illuminate" chiude la settima stagione con Greta Ferro che racconta Rosita Missoni nella sua casa-atelier: il video

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