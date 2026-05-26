Mirco Ricci, ex pugile, sarà ospite questa sera a Belve Crime, in onda su Rai 2 con Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Ricci parlerà del suo passato legato all’alcol e del caso di un bambino sequestrato. La puntata rappresenta il gran finale di stagione del programma.

L’ex pugile Mirco Ricci sarà tra gli ospiti di Belve Crime, protagonista del gran finale di stagione in onda questa sera su Rai 2 con Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, l’ex atleta ripercorre alcune delle tappe più importanti e controverse della sua vita: dai traguardi sportivi raggiunti fino alla dipendenza dall’alcol e ai problemi giudiziari che hanno segnato il suo percorso, compreso il caso del sequestro di un bambino. Il campione romano, oggi 35enne, racconta di aver iniziato a bere in adolescenza: “Avevo quindici anni quando ho cominciato. Arrivavo a consumare cinque o sei bottiglie di vino in una sera senza nemmeno rendermene conto”, spiega durante il confronto con la conduttrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mirco Ricci si racconta a Belve Crime: dall’alcol al caso del bambino sequestrato

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