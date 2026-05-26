Mirco Ricci, ex pugile condannato per aver sequestrato un bambino, ha dichiarato di non sapere perché gli abbiano sparato. Questa sera sarà trasmessa un’intervista in cui Ricci affronta il tema, senza fornire spiegazioni sul motivo dell’episodio violento. La notizia si inserisce in un contesto di cronaca giudiziaria e di violenza, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Attesa questa sera per l'intervista di Mirco Ricci a Belve Crime, ex pugile condannato per il sequestro di un bambino. Ospiti anche Soter Mulé e Ughetto Piampaschet Stasera ospite aBelve CrimeMirco Ricci, pugile condannato per il sequestro di un bambino. Insieme a lui verranno intervistati ancheSoter MuléeUghetto Piampaschet. Mirco Ricciè unex pugile professionista romano, considerato per anni una delle maggiori promesse italiane nei pesi mediomassimi. È nato a Roma il 1º luglio 1990 e ha iniziato a boxare da giovanissimo, crescendo nelle palestre popolari della periferia sud-ovest della città. Ma la sua carriera è stata interrotta da gravi fatti di cronaca: nel 2016 è statocondannato per il sequestro di un bambino di 9 anni a scopo di estorsione, vicenda legata a un debito di droga contratto da una donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve Crime, Mirco Ricci: “Non so perché mi hanno sparato”

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