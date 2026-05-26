Daniele Ughetto Piampaschet l' intervista a Belve Crime | chi è il condannato per l' omicidio di Antonia Egbuna

Daniele Ughetto Piampaschet è stato condannato per l’omicidio di Antonia Egbuna. L’intervista a Belve Crime ne approfondisce il ruolo e i dettagli del caso. L’uomo, coinvolto nel processo giudiziario, ha fornito la sua versione dei fatti durante la trasmissione. La condanna è stata emessa in base alle evidenze presentate in tribunale. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto in circostanze ancora oggetto di indagini e analisi giudiziarie.

Daniele Ughetto Piampaschet è stato condannato al terzo grado di giudizio per l’omicidio di Anthonia Egbuna, una giovane prostituta nigeriana trovata morta nel febbraio 2012. A incastrarlo fu un manoscritto, trovato in casa della vittima, intitolato “La rosa e il leone”, in cui veniva descritto un delitto simile. Daniele Ughetto Piampaschet, infatti, è uno scrittore e si è sempre dichiarato innocente, come ha raccontato a Belve Crime. Daniele Ughetto Piampaschet intervistato a Belve Crime L'omicidio di Antonia Egbuna Chi è Daniele Ughetto Piampaschet Il processo e la condanna Daniele Ughetto Piampaschet intervistato a Belve Crime L’intervista a Daniele Ughetto Piampaschet è stata realizzata nel carcere di Torino e andrà in onda martedì 26 maggio a Belve Crime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Anteprima Belve Crime - Daniele Ughetto Piampaschet - Martedì 26 maggio in prima serata su Rai2

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