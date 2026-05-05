Belve Crime chi è Roberto Savi il capo della Banda della Uno Bianca condannato all'ergastolo

Roberto Savi, ex poliziotto, è noto per essere stato il leader della Banda della Uno Bianca. È stato condannato all'ergastolo e attualmente si trova nel carcere di Bollate, a Milano. La sua condanna riguarda i crimini commessi come parte del gruppo criminale. La Banda della Uno Bianca è responsabile di numerosi omicidi e rapine avvenute negli anni Ottanta e Novanta.