Belve Crime chi è Roberto Savi il capo della Banda della Uno Bianca condannato all'ergastolo
Roberto Savi, ex poliziotto, è noto per essere stato il leader della Banda della Uno Bianca. È stato condannato all'ergastolo e attualmente si trova nel carcere di Bollate, a Milano. La sua condanna riguarda i crimini commessi come parte del gruppo criminale. La Banda della Uno Bianca è responsabile di numerosi omicidi e rapine avvenute negli anni Ottanta e Novanta.
Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, sta scontando l'ergastolo all'interno del carcere milanese di Bollate. A Belve Crime ha dato una sua versione dei crimini che lo hanno portato dietro le sbarre.🔗 Leggi su Fanpage.it
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