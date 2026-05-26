Chi è Mirco Ricci il predator del pugilato finito in carcere per aver rapito un bambino per droga

Mirco Ricci, ex campione nazionale nel 2014 e campione intercontinentale Wba nel 2015, è stato arrestato con l’accusa di aver rapito un bambino per ottenere droga. La sua carriera pugilistica, che aveva ottenuto riconoscimenti nel mondo dello sport, si è interrotta a causa delle indagini giudiziarie. Ricci è attualmente in custodia cautelare. Le autorità hanno confermato l’arresto e le accuse a suo carico, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso.

Già campione nazionale nel 2014 e intercontinentale Wba nel 2015, la carriera di Mirco Ricci, giovane promessa del pugilato, è stata oscurata da gravi vicende giudiziarie. È ospite stasera a "Belve Crime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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