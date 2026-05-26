Il nome Mirco Ricci, conosciuto nel mondo del pugilato come The Predator, evoca una storia di talento puro e di tormento personale. Un atleta capace di infiammare il pubblico con il suo stile aggressivo e spettacolare, ma anche di distruggere se stesso fuori dal ring. La sua vita è un alternarsi di vittorie e cadute, di successi sportivi e vicende giudiziarie che hanno segnato profondamente la sua carriera. Oggi, dopo anni di silenzio e detenzione, il suo nome torna a far parlare di sé. Ma chi è davvero Mirco Ricci? Quali sono stati i momenti più intensi della sua carriera? E cosa fa oggi, dopo aver affrontato il lato più oscuro della sua esistenza? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mirco Ricci, chi è l’ex pugile romano “The Predator”: la sua storia e cosa fa oggi

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