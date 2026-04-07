Isola Sacra in via Monte Solarolo sorgerà un nuovo parco urbano inclusivo

A Isola Sacra, lungo via Monte Solarolo, è prevista la realizzazione di un nuovo parco urbano. L’intervento riguarda la creazione di uno spazio pubblico di forma moderna e accessibile a tutti. L’iniziativa è stata annunciata per la data del 7 aprile 2026 e fa parte di un progetto di riqualificazione dell’area. La costruzione del parco mira a offrire un’area verde fruibile dalla comunità locale.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – Un nuovo parco urbano, moderno e inclusivo, sorgerà a Isola Sacra, nell’area di via Monte Solarolo. Il progetto è stato approvato dalla giunta guidata dal sindaco Mario Baccini ed è frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società ADR. L’intervento prevede la realizzazione di un parco multifunzionale su un’area di circa 8mila metri quadrati di proprietà comunale, con una riqualificazione complessiva dello spazio verde. Nel dettaglio, il progetto comprende la messa a dimora di 41 nuove alberature, la creazione di aree tematiche, spazi gioco inclusivi, zone picnic, un’ area sport e benessere e un sentiero pedonale in ghiaia, pensato per garantire la fruizione a tutti i cittadini, senza barriere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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