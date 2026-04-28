Minacciato per le sigarette | studente avvicinato e rapinato in pieno centro a Bari

Nella serata di giovedì 23 aprile, uno studente è stato avvicinato e rapinato in pieno centro a Bari. I carabinieri del Comando provinciale hanno intensificato i controlli nelle principali piazze della città, tra cui piazza del Ferrarese, lungomare Imperatore Augusto, piazza Federico II di Svevia e largo Papa Urbano II. L'episodio si è verificato mentre il giovane si trovava in zona.

Nella serata di giovedì 23 aprile i carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno intensificato i controlli nelle principali piazze cittadine, da piazza del Ferrarese al lungomare Imperatore Augusto, passando per piazza Federico II di Svevia e largo Papa Urbano II. Nel complesso sono state.🔗 Leggi su Baritoday.it

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