Via Cairoli | Avvicinato da un falso venditore di giornali viene spinto e rapinato in pieno centro

Un uomo è stato avvicinato nel centro cittadino da una persona che si è presentata come venditore di giornali. Questi, dopo avergli dato due spinte, è riuscito a sfilargli i soldi dalla tasca del giacchetto senza essere notato. L’episodio è avvenuto in un’area frequentata e non ci sono state altre persone coinvolte. La vittima ha riportato la perdita di denaro senza riportare ferite.

Si è avvicinato con la scusa di volergli vendere dei giornali ma, dopo avergli dato due spinte, è riuscito senza farsi scoprire a sfilargli i soldi che teneva nella tasca del giacchetto. Poi, forse aiutato da alcuni complici, si è dileguato scappando con quasi 400 euro. Vittima della rapina un uomo che, secondo quanto emerso, avrebbe avuto contezza di quanto successo soltanto quando il ladro, presumibilmente straniero, si era ormai allontanato. Il tutto è successo nel primo pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo, in via Cairoli, all'altezza delle Poste centrali. Non trovando più i soldi e compreso di essere stato ingannato e derubato, l'uomo ha quindi immediatamente chiamato il 112 che ha inviato sul posto una volante della polizia, con gli agenti che lo hanno invitato a sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Via Cairoli | Avvicinato da un falso venditore di giornali, viene spinto e rapinato in pieno centro Articoli correlati Leggi anche: Giovane rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccio in pieno centro: denunciato un minorenne Leggi anche: “Spariti“ i reperti di Largo Cairoli: "Qui la storia viene ri-sotterrata"