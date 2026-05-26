Una nuova intercettazione emersa riguarda la madre di Chiara Poggi e risale alle prime fasi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Nella registrazione, si ascolta una conversazione in cui la madre riferisce a qualcuno che suo figlio le ha detto qualcosa. La conversazione è stata resa nota in un contesto che riporta all’attenzione il caso, senza ulteriori dettagli o interpretazioni.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione dopo l’emersione di una nuova intercettazione che riporta in primo piano atti e conversazioni risalenti alle fasi iniziali dell’inchiesta. A distanza di quasi vent’anni, la Procura di Pavia sta riesaminando documenti e materiali d’archivio nell’ambito di ulteriori approfondimenti investigativi. La registrazione riguarda una conversazione avvenuta il giorno successivo all’interrogatorio di Marco Poggi, fratello di Chiara, in cui si discute della visione di un presunto “video intimo” collegato a Chiara Poggi e al fidanzato di allora, Alberto Stasi. L’audio è stato trasmesso durante la trasmissione Quarta Repubblica e contiene un dialogo tra l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese e la madre di Chiara, Rita Preda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mio figlio me lo ha detto”. Garlasco, la clamorosa intercettazione alla mamma di Chiara Poggi. “Allora è così”. Cosa è venuto fuori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

Notizie e thread social correlati

Garlasco, spunta nuova intercettazione alla mamma di Chiara Poggi. “Ho chiesto a Marco e me l’ha detto”Una nuova intercettazione rivela che la madre di Chiara Poggi ha riferito di aver chiesto a Marco e di aver ricevuto una risposta.

Delitto Garlasco, la mamma di Chiara Poggi intercettata nel 2007: "Mio figlio mi ha detto: 'Io non l’ho visto il video'"Nel 2007, una conversazione tra la madre di Chiara Poggi e un ufficiale dei carabinieri è stata intercettata e trasmessa in tv.

Temi più discussi: Parla il padre di Sempio: Quel giorno mio figlio era con me, non ha ucciso Chiara Poggi; Caso Garlasco, furia del padre di Sempio, Andrea è innocente, vittima di una vigliaccata; Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: Mio figlio è innocente, il giorno dell’omicidio era con me; Garlasco, il padre di Andrea Sempio fornisce un alibi al figlio: cosa ha detto.

#Garlasco Rompe il silenzio Giuseppe #Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, quel giorno era con me Video esclusiva #Tg1Rai x.com

Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura il 6 maggio. Ha ucciso Chiara Poggi da solo reddit

Lo sfogo del padre di Andrea Sempio: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata. Il giorno del delitto era a casa con meGiuseppe Sempio, padre di Andrea, rompe il silenzio per difendere il figlio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi. Intervistato dal Tg1, l’uomo, a sua volta indagato per corruzione in atti g ... tpi.it

Caso Garlasco, il padre di Andrea Sempio: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, quel giorno era a casa con me(Adnkronos) – Giuseppe Sempio ribadisce l’innocenza del figlio e gli fornisce un alibi. Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi – afferma l’uomo in un’intervista esclusiva al Tg1 – ... pianetagenoa1893.net