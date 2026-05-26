Nel 2007, una conversazione tra la madre di Chiara Poggi e un ufficiale dei carabinieri è stata intercettata e trasmessa in tv. La donna ha detto che suo figlio le aveva confidato di non aver visto un determinato video. La registrazione si è svolta durante un colloquio con le forze dell’ordine, senza ulteriori dettagli sulla conversazione. La trasmissione ha mostrato l’audio di quella telefonata, senza commenti aggiuntivi.

Durante la puntata del 25 maggio di "Quarta Repubblica" nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è andata in onda un'intercettazione telefonica esclusiva risalente al 18 ottobre 2007 tra Rita Preda, la madre di Chiara Poggi, e il capitano dei carabinieri di Vigevano dell’epoca, Gennaro Cassese oggi indagato perché avrebbe dato false informazioni ai pm."Io volevo dirle una cosa capitano - le parole di Rita Preda - ieri quando ero tornata ho chiesto a mio figlio del video, mi ha detto che lui non l'aveva visto". "E infatti lo ha detto pure a me", la risposta del capitano Gennaro Cassese. "Ecco perché poi ieri sera mi diceva: 'Non mi crede il capitano'", ha aggiunto la madre di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto Garlasco, la mamma di Chiara Poggi intercettata nel 2007: "Mio figlio mi ha detto: 'Io non l’ho visto il video'"

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Garlasco, la mamma di Chiara Poggi e Andrea Sempio: tutto chiaro (VIDEO)

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