Da gennaio a oggi, nella provincia di Reggio, sono state registrate 16 segnalazioni di minori scomparsi, con 9 maschi e 7 femmine. Tutti i minori sono stati ritrovati.

Sono già 16, da gennaio a oggi, le segnalazioni di minori scomparsi registrate nella provincia di Reggio nel 2026: 9 maschi e 7 femmine. Nel corso del 2025 erano state invece 28, di cui 19 ragazzi e 9 ragazze. In tutti i casi, grazie alle tempestive segnalazioni alle forze dell’ordine e al rapido coordinamento delle ricerche, i giovani allontanatisi sono stati rintracciati in breve tempo. Un dato che conferma quanto la rapidità di intervento sia decisiva quando si parla di minori scomparsi. Numeri che emergono nel giorno della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, celebrata ieri. E la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative rivolte a famiglie, scuole e giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minori scomparsi, nel 2026, 16 casi nel reggiano. Ma tutti ritrovati

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